Сарри объяснил, почему Манджукичу запретили тренироваться в общей группе Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о положении форварда туринцев Марио Манджукича.

"Манджукич не тренируется с нами из-за соглашения с клубом. Но, если что-то изменится, я открыт для всего", – приводит слова Сарри Football Italia.

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Вероятно, Манджукич уже размышляет над тем, где продолжать карьеру. 33-летний форвард не сыграл за Ювентус ни одного матча в нынешней кампании, а теперь и вовсе отстранен от тренировок с общей группой.

Добавим, в Италии хорвата связывают с переходом в Манчестер Юнайтед или в Милан. Марио уже успел отклонить два предложения от китайских клубов.

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