Сарри объяснил отсутствие Джана и Манджукича в заявке Ювентуса на Лигу чемпионов

Главный тренер туринцев обосновал свой выбор исполнителей для участия в Лиге чемпионов.

"Было нелегко назвать состав на Лигу чемпионов, но это необходимо. Я разочарован, поскольку два очень важных игрока не вошли в заявку (Джан и Манджукич – прим.). Впрочем, эти трудности показывают огромную силу нашего состава.

Джан и Манджукич не попали в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

Абсолютно нормально, когда игрок переживает из-за радикальных решений, необходимо учитывать эмоциональный аспект. Я в нужном возрасте, чтобы понять реакцию игрока.

Сейчас я думаю только о чемпионате. Наше внимание сфокусировано на предстоящей игре. Пока мы на той стадии, когда трудно менять состав, поскольку команда все еще в поисках своей идентичности и структуры.

У нас есть много игроков, которые мало играли в последние месяцы, например, Хедира, Рэмзи и Рабьо. Но я должен сказать одно: никогда в своей карьере я не видел, чтобы команда хорошо работала во время перерыва на матчи сборных", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, Ювентус стартует в Лиге чемпионов 18 сентября матчем против мадридского Атлетико.

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