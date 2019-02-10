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Сарри: О моем будущем в Челси лучше спросить у руководства клуба

10 февраля 22:36 150 Читати українською
Сарри: О моем будущем в Челси лучше спросить у руководства клуба
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с Манчестер Сити.

"Сейчас я не могу это объяснить. В течение недели я чувствовал уверенность во время тренировок. Было сложно не давать сопернику пространства. У нас были проблемы. Я не в состоянии этого понять.

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Мы допустили много ошибок. Соперник играл в фантастический футбол, а мы ошибались. Мы хотели прессинговать их в начале атак, но план полностью провалился, поскольку мы пропустили уже на четвертой минуте.

Я думаю, что большая разница между командами заключалась в интенсивности прессинга. Они давили очень хорошо, а мы не смогли этого сделать. Мы не сумели правильно отреагировать, и нам не удалось остаться в игре.

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Сейчас у нас большие проблемы в гостевых матчах. В начале сезона мы играли на выезде лучше, чем дома, но все изменилось за последний месяц. Нам нужно разобраться.

Я отвечаю за команду, да, я сталкиваюсь с давлением. Мое будущее? Вам лучше спросить об этом в клубе", – цитирует Сарре Sky Sports.

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Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Манчестер Сити - Челси Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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