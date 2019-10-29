Сарри недоволен низкой результативностью Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мыслями относительно игры своей команды и выделил главную проблему "старой синьоры".

"Мы адаптируемся к новому стилю игры, поэтому вполне естественно, что для его совершенствования потребуется некоторое время. Мы можем играть лучше и находимся на правильном пути.

Мы слишком мало бьём по воротам. На мой взгляд, это скорее психологическая проблема, чем какая-либо ещё. Я поделился с игроками своими мыслями на этот счёт. Мы подготовим некоторые упражнения на тренировках, чтобы решить эту проблему. Но мы должны действовать более решительно у чужих ворот.

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У нас по-прежнему лучшая оборона в Серии А. Эта лига изменилась, среднее количество голов у всех команд выросло. В целом, это более продуктивный турнир. В последнее время мы пропускали голы в основном с пенальти, поэтому нам нужно быть более внимательными", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, Сарри возглавил туринскую команду в июне этого года после ухода Массимилиано Аллегри. До Ювентус Маурицио год работал главным тренером Челси и выиграл с лондонцами Лигу Европы. Несмотря на то, что у 60-летнего Сарри оставалось еще 2 года действующего контракта, "аристократы" отпустили итальянца за компенсацию, которая составила 1 млн евро. До перехода в Челси тренер работал в Эмполи и Наполи.

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