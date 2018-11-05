Сарри: Не знаю, сможет ли Челси выдержать темп, который задает Манчестер Сити

Наставник Челси Маурицио Сарри прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

"Не знаю, сможет ли Челси выдержать темп, заданный Манчестер Сити.

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Мы начали чемпионат, имея в пассиве отставание в 30 очков по итогам прошлого сезона. На данный момент нам необходимо думать только о том, чтобы ликвидировать этот разрыв в уровне игры. Надеюсь, нам это удастся. Сложно отыграть 30-очковое отставание, но мы приложим для этого все усилия", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.

Сейчас Манчестер Сити опережает Челси и Ливерпуль в турнирной таблице АПЛ 2 очка.

В следующем туре Манчестер Сити на своем поле сыграет с Манчестер Юнайтед, а Челси дома встретится с Эвертоном. Оба матча состоятся 11 ноября.

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