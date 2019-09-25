Сарри назвал наиболее проблемную линию Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением относительно игры своих подопечных в матче против Брешии.

"Мы добавили в игре в пас и больше контролировали игру, но нам нужно улучшать игру в обороне. Также мы прогрессируем в создании голевых моментов – хозяева трижды выносили мяч с линии ворот, но после того, как мы пропустили на 4-й минуте, было нелегко.

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Мы должны быть готовы к обоим схемам: 4-3-3 и 4-3-1-2. У нас есть проблемы с фланговыми защитниками, при этом у нас много атакующих хавбеков, было бы разумно этим пользоваться.

Сейчас для роли атакующего полузащитника больше подходит Рэмзи, но есть и Рабьо. В некоторых матчах, убежден, Дибала тоже может сыграть треквартисту, хотя я считаю, что лучше использовать его на несколько метров выше", – приводит слова Сарри Football Italia.

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Напомним, Ювентус одержал победу над Брешией (2:1) и по крайней мере временно возглавил турнирную таблицу Серии А.