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Сарри назвал игрока, которого планирует сделать ключевой фигурой в атаке Ювентуса – это не Роналду и не Дибала

16:11 142 Читати українською
Сарри назвал игрока, которого планирует сделать ключевой фигурой в атаке Ювентуса – это не Роналду и не Дибала
Маурицио Сарри / TMW

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не расстроился из-за отсутствия приобретений во время зимнего трансферного окна.

"Я не просил об усилении команды в январе. У меня и так сильная команда, теперь я должен все оптимизировать. Я не могу сейчас думать о том, чтобы что-то изменить в игре из-за прихода новых игроков.

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У меня группа из 27 игроков. Джан? Его качества не подлежат сомнению, он станет основным игроком в команде, в которой другой способ игры. Задача на ближайшие два месяца – сделать Дугласа Косту ключевой фигурой в атаке. Он способен гораздо больше влиять на нашу игру", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что в текущем сезоне Сарри предпочитает тактическую схему 4-3-1-2, в которой Дуглас Коста не может проявить своих лучших качеств – бразильцу удобнее действовать на фланге атаки в схемах 4-3-3 или 4-2-3-1 . В этом сезоне 29-летний атакующий хавбек сыграл 12 матчей за Ювентус во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Италия Дуглас Коста Дуглас Коста Криштиану Роналду Криштиану Роналду Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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