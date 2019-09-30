Сарри назвал фаворитов Лиги чемпионов

Наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против леверкузенского Байера.

"Завтра нас ждет сложный матч против очень серьезного соперника. Байер – команда, которая больше других владеет мячом в Бундеслиге в этом сезоне. Они сильны физически и хороши в дриблинге. Жду завтра хорошего результата, ведь это сложный матч, первый, домашний. Уже потом будем думать о следующей игре.

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У нас достаточно большой запас для прогресса. Наша цель – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, но это турнир, в котором все решается в эпизодах. Это топ-турнир. Нам надо переживать все с радостью, не воспринимать это как нагрузку. И я думаю, что английские команды – фавориты турнира", – рассказал Сарри пресс-службе ФК Ювентус.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Ювентус на выезде расписал боевую ничью с мадридским Атлетико (2:2) и занимает вторую строчку турнирной таблицы. Возглавляет группу D московский Локомотив.

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