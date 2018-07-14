Сарри: Надеюсь, что Челси сможет побороться за трофеи, которые заслуживает

Новоиспеченный наставник Челси Маурицио Сарри прокомментировал свое назначение на должность.

Напомним, Сарри подписал трехлетний контракт с Челси. На этом посту итальянец сменил своего соотечественника Антонио Конте.

"Ярмоленко мог идти в Милан": автор, скептично оценивавший Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма об украинце

"Я очень рад приходу в Челси и английскую Премьер-лигу. Это новый, интересный этап моей карьеры. С нетерпением жду начала работы и знакомства с командой в понедельник перед нашей поездкой в ​​Австралию.

Надеюсь, что тренерский штаб сможет привить Челси привлекательный футбол для наших фанатов. А также надеюсь на то, что сможем в конце сезона побороться за трофеи, которые этот клуб заслуживает", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.