Сарри может сменить Ди Франческо в Роме

Итальянская Рома может в ближайшее время сменить тренера.

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо близок к уходу из итальянской команды. Если наставнику укажут на дверь, то "волков" может возглавить тренер Челси Маурицио Сарри, сообщает Corriere dello Sport.

Сарри раскритиковал игроков Челси: Они не знают основ и иногда действуют так, что я не могу понять их решений

Сарри стал тренером Челси летом 2018 года и сначала держал команду среди лидеров в турнирной таблице АПЛ. Впоследствии дела у "синих" пошли на спад, сейчас Челси – 5-й с отставанием от лидера Ливерпуля в 14 очков.

Ди Франческо – после позорного поражения от Фиорентины: Я не собираюсь уходить в отставку

Напомним, Сарри сделал свое имя именно в Италии, специалист возглавлял Наполи в течение 2015-2018 годов.