Неудачный старт чемпионата Италии может стоить должности главному тренеру Фиорентины Джузеппе Якини. На его место сватают экс-наставника туринского Ювентуса Маурицио Сарри.

61-летний специалист – главный претендент на кресло алленаторе "фиалок", утверждает Tuttomercatoweb.

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Нынешний наставник Фиорентины Беппе Якини в скором времени может стать безработным. Накануне флорентийцы потеряли очки в противостоянии с новичком сезона Специей (2:2), хотя вели в счете 2:0 уже на 4-й минуте поединка. Конкурентами Сарри в борьбе за место на тренерской скамье "фиалок" являются бывший главный тренер Ромы и Интера Лучано Спаллетти и экс-наставник Торино Вальтер Маццарри.

В данный момент Фиорентина занимает 11-е место в Серии А, набрав 4 пункта после четырех туров.

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