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Сарри: Меня не волнует агент Куртуа, я хочу поговорить с ним лично

06:00 5 Читати українською
Сарри: Меня не волнует агент Куртуа, я хочу поговорить с ним лично
Тибо Куртуа / Фото: Sky Sports

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал слухи о переходе Куртуа в мадридский Реал.

"Меня не волнует агент Куртуа. Я хочу все услышать от Куртуа и убедиться, что завтра Тибо скажет мне тоже самое.

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В любом случае мне нужно поговорить со своим игроком. Я хочу, чтобы в Челси были только футболисты с высоким уровнем мотивации", – цитирует Сарри Sky Sports.

Контракт Куртуа с Челси действует еще один сезон, однако бельгиец хочет покинуть клуб уже этим летом.

"В 19 лет демонстрирует уверенность ветерана", – испанские СМИ о Лунине, чья судьба частично зависит от Абрамовича

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