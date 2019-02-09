Сарри: Манчестер Сити – лучшая команда в Европе, они пример для любого клуба

Главный тренер Челси Маурицио Сарри считает Манчестер Сити лучшей командой в Европе.

"Думаю, в этом сезоне мы способны на борьбу за попадание в топ-4. Не больше, я считаю. Конечно, мы можем что-нибудь выиграть, но в АПЛ борьба идет исключительно между Ливерпулем и Манчестер Сити. "Горожане" сейчас лучшие в Европе.

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Думаю, в первом круге нам повезло с победой, потому что мы забили в трудный момент матча. Возможно, во втором тайме мы и заслуживали победы, но в первом тайме нам повезло.

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АПЛ – сложный турнир. Здесь не просто победить или попасть в Лигу чемпионов. Нужно работать. Думаю, Манчестер Сити – пример для любого клуба", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.