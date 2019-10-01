Сарри: Ювентус не имеет такого баланса, чтобы выпустить Дибалу, Игуаина и Роналду в одном составе

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями 2-го тура Лиги чемпионов против Байера.

"Это будет сложный матч против очень сильного соперника. Байер в этом чемпионате Германии владеет мячом чаще всех других команд. В леверкузенцев физически мощные игроки, многие из которых имеют прекрасный дриблинг.

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Физическое состояние команды улучшается, но оно непосредственно связано с психологическим состоянием. Пока не знаю, дам кому-то отдохнуть. Все зависит от нашей тренировки днем. Выпустить в основе Роналду, Дибалу и Игуаина всех вместе? Это интересный вариант, но пока мы не готовы, у нас нет нужного баланса. Так мы можем действовать только на каком-то отдельном отрезке матча.

Мы еще можем расти и прогрессировать. Наша цель – пройти весь путь в Лиге чемпионов до самого конца, но в этом турнире все часто решают мелочи. Жду хорошего результата. Да, матч непростой, но мы впервые играем дома в текущей Лиге чемпионов", – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, Ювентус встретится с Байером в матче 2-го тура Лиги чемпионов, начало игры в 22:00.

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