Сарри: Я прогнозировал, что Рома и Фонсека станут сюрпризом в этом сезоне серии А

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своими ожиданиями перед матчем 19 тура Серии А против Ромы.

"Это будет тяжелая игра, и нам нужно быть более сконцентрированными в течение 90 минут, я хочу, чтобы мы продолжали на хорошей ноте после успеха против Кальяри.

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Я прогнозировал, что Рома и Паулу Фонсека станут сюрпризом в этом сезоне Серии А. Несмотря на обилие травм, он смог создать уникальный стиль команды. Они постоянно поддерживают высокий темп, что делает их очень опасными. Наибольший риск заключается в том, что вы потеряете баланс и команда разделится пополам. Вот почему мы должны крепко держать линии и быть осторожными", – приводит слова Сарри Sky Sport Italy.

Напомним, матч Рома – Ювентус состоится завтра (12 января), начало в 21:45 по киевскому времени.

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