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Сарри хочет забрать Жоржиньо в Ювентус

20 июня 23:40 26 Читати українською
Сарри хочет забрать Жоржиньо в Ювентус
Сарри и Жоржиньо в Челси / Фото пресс-службы Челси

Маурицио Сарри не хочет расставаться с бразильцем Жоржиньо и на новом месте работы.

Итальянский специалист попросил Ювентус сделать все возможное для подписания хавбека, информирует Mirror.

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Сарри планирует смену игрового стиля чемпиона Италии, и именно бразильский плеймейкер может стать ключевой фигурой в этом процессе. Впрочем, Челси не настроен отдавать своего лидера. Лондонцы не смогут подписать достойной замены из-за трансферного бана, поэтому переход маловероятен.

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Напомним, Жоржиньо и Сарри сотрудничали не только в Челси. До периода в Лондоне они оба представляли итальянский Наполи.

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Теги
Италия Трансферы Жоржиньо Жоржиньо Челси Челси Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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