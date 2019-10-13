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Сарри хочет переманить в Ювентус двух игроков Челси – туринцы готовят потрясающую сумму

10:52 138 Читати українською
Сарри хочет переманить в Ювентус двух игроков Челси – туринцы готовят потрясающую сумму
Эмерсон Пальмиери / The Sun

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри хочет усилить "Старую синьору" своими бывшими подопечными.

60-летний специалист, который проводит свой дебютный сезон во главе Ювентуса, хочет видеть в команде двух игроков лондонского Челси, с которым он работал в прошлом сезоне.

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В список трансферных пожеланий Сарри попали Н'Голо Канте и Эмерсон Пальмиери, информирует calciomercato.com. Туринцы готовы сделать предложение по этим игрокам уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Также отмечается, что действующие чемпионы Италии готовы потратить на приобретение Канте и Эмерсона около 120 млн евро.

Напомним, после 7 туров Серии А команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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