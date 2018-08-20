toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сарри: Думаю бросить курить на один-два года

15:59 52 Читати українською
Сарри: Думаю бросить курить на один-два года
Маурицио Сарри / Фото ФК Наполи

Главный тренер Челси Маурицио Сарри решил отказаться от своей вредной привычки.

После победы Челси над Арсеналом (3:2) во 2-м туре английской Премьер-лиги итальянский наставник рассказал, что 75 минут наслаждался игрой своей команды, но в конце второго тайма ему отчаянно хотелось закурить.

Челси – Арсенал – 3:2 – видео голов и обзор матча

Позже он намекнул, что может вообще бросить курить на какой-то промежуток времени.

"Мне нужно бросить курить, и я понимаю это. Думаю, что я остановлюсь на один-два года, а после этого снова начну дымить", – цитирует Сарри Evening Standard.

Напомним, Челси под руководством Сарри получил 2 победы в 2-х турах АПЛ.

"Якщо тебе замінили – стули пельку і не скигли". Правила життя Мауріціо Саррі

Англия2 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Арсенал: Суббота 18 августа 2018

Челси
Матч окончен
3 : 2
Арсенал
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
33
мин
Валенсия
21:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук