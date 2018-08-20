Сарри: Думаю бросить курить на один-два года

Главный тренер Челси Маурицио Сарри решил отказаться от своей вредной привычки.

После победы Челси над Арсеналом (3:2) во 2-м туре английской Премьер-лиги итальянский наставник рассказал, что 75 минут наслаждался игрой своей команды, но в конце второго тайма ему отчаянно хотелось закурить.

Челси – Арсенал – 3:2 – видео голов и обзор матча

Позже он намекнул, что может вообще бросить курить на какой-то промежуток времени.

"Мне нужно бросить курить, и я понимаю это. Думаю, что я остановлюсь на один-два года, а после этого снова начну дымить", – цитирует Сарри Evening Standard.

Напомним, Челси под руководством Сарри получил 2 победы в 2-х турах АПЛ.

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