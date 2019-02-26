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Сарри должен выбросить Кепу из состава, – экс-игрок Арсенала

12:11 146 Читати українською
Сарри должен выбросить Кепу из состава, – экс-игрок Арсенала
Кепа Арризабалага / Sky Sports

Бывший футболист лондонского Арсенала, а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон прокомментировал инцидент с отказом голкипера Челси Кепы Арризабалаги сесть на скамейку запасных в финале Кубка английской лиги.

"Считаю, что тренер должен оставаться сильным и сказать Кепе, что он не будет играть.

Кепа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри

Если ты тренер, ты хочешь сказать ему, что тот не выразил уважения в твой адрес, ведь другие игроки будут думать: "Вау, вперед!"

Однажды я посмеялся над Джорджем Грэмом (экс-тренер Арсенала, – прим. Футбол 24), потом не играл в течение двух месяцев", – сказал Мерсон Sky Sports.

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Теги
Англия Челси Челси Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Маурицио Сарри Маурицио Сарри Пол Мерсон
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