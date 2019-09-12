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Сарри дебютирует в кресле тренера Ювентуса в матче против Фиорентины – специалист победил болезнь

12 сентября 22:47 33 Читати українською
Сарри дебютирует в кресле тренера Ювентуса в матче против Фиорентины – специалист победил болезнь
Маурицио Сарри / Фото ФК Ювентус

Болельщики Ювентуса наконец-то увидеть поздравить Маурицио Сарри во главе туринского клуба.

 

В рамках 3 тура Серии А Фиорентина ождает на действующего чемпиона Италии. Хозяевам будет вдвое тяжелее, ведь на матче будет присутствовать наставник туринцев Маурицио Сарри, сообщает Gazzetta dello Sport.

Сарри недоволен работой спортивного директора Ювентуса Паратичи

60-летний специалист еще не присутствовал на официальных матчах своей команды, ведь боролся с пневмонией, которую у него диагностировали перед стартом сезона.

После двух туров чемпионата Италии Ювентус находится на втором месте, имея в активе 6 очков. Поединок против Фиорентины состоится 14 сентября, начало в 16:00.

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Италия Фиорентина - Ювентус Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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