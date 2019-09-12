Сарри дебютирует в кресле тренера Ювентуса в матче против Фиорентины – специалист победил болезнь

Болельщики Ювентуса наконец-то увидеть поздравить Маурицио Сарри во главе туринского клуба.

В рамках 3 тура Серии А Фиорентина ождает на действующего чемпиона Италии. Хозяевам будет вдвое тяжелее, ведь на матче будет присутствовать наставник туринцев Маурицио Сарри, сообщает Gazzetta dello Sport.

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60-летний специалист еще не присутствовал на официальных матчах своей команды, ведь боролся с пневмонией, которую у него диагностировали перед стартом сезона.

После двух туров чемпионата Италии Ювентус находится на втором месте, имея в активе 6 очков. Поединок против Фиорентины состоится 14 сентября, начало в 16:00.

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