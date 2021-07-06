Итальянский тренер Маурицио Сарри поделился мыслями о переходе своего соотечественника и коллеги в Шахтер.

"Мне действительно нравится Де Дзерби. Поразительно, что он в таком возрасте выбирает опыт за рубежом, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.

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Считаю, что он правильно поступил, перейдя в Шахтер. Жаль, что его не будет в нашем чемпионате, но я считаю, что Де Дзерби доказал, что способен тренировать большой клуб", – цитирует Сарри Tuttomercatoweb.

Напомним, Де Дзерби пришел в Шахтер из Сассуоло, заменив на посту тренера "горняков" Луиша Каштру. Итальянский специалист подписал с украинской командой контракт на 2 года.

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