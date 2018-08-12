Сарри: Челси надо быстрее двигать мяч

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу над Хаддерсфилдом (3:0).

"Я очень доволен победой, ведь добывать очки в первой части сезона не просто. Первый тайм был тяжелый. Если вы посмотрите на результат, подумаете, что игра была легкой.

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У нас были проблемы в первые 15 минут против очень физической команды. Челси не является физической командой. Думаю, лучше всего в игре было выстрадать эти 15 минут. Но во втором тайме соперник, возможно, был немного уставший, и было легче.

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В некоторых моментах игры нам необходимо улучшить оборону, с другой стороны включать прессинг против трех защитников. Нам надо быстрее двигать мяч, я думаю, что в первом тайме нам этого не удавалось. Во второй половине мы делали это лучше, но тогда было больше места и времени", – цитирует Сарри ESPN.