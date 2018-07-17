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Сарри: Челси – хорошая команда, но в Англии есть 5-6 хороших команд

16 июля 23:46 14 Читати українською
Сарри: Челси – хорошая команда, но в Англии есть 5-6 хороших команд
Маурицио Сарри / Фото: соцсети

Новый наставник лондонского Челси Маурицио Сарри прокомментировал свое назначение.

"Прежде всего, я должен сказать спасибо жителям Неаполя, потому что они в течение трех лет помогали мне во всем. Я их очень люблю, и буду любить всегда.

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Мой стиль игры? Мне повезло, что в Наполи оказалось много игроков, которые смогли хорошо адаптироваться к моему стилю. Во многом благодаря высокому мастерству футболистов Наполи мои идеи были перенесены на футбольное поле.

Думаю, что Челси – хорошая команда. Проблема в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Я думаю, что после одного-двух изминений, мы сможем попробовать показать тот футбол, который я хочу привить команде", – цитирует итальянца Football Italia.

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Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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