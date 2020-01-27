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Сарри – о поражении Ювентуса: Я рад за Наполи

10:27 63 Читати українською
Сарри – о поражении Ювентуса: Я рад за Наполи
Маурицио Сарри / фото: ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение от Наполи (1:2) в матче 21-го тура Серии А.

63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
 
Криштиану Роналду 90’
63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
90’ Криштиану Роналду

"Мы поставили Наполи в ситуацию, когда им нужно было сделать минимум, чтобы победить нас. Мы всегда опаздывали на каждый мяч. Как будто мы играли в замедленном темпе, и ничего не работало. Так было со всей командой.

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Было ли особенно больно проиграть Наполи в гостях? Я рад за ребят (из Наполи. – примечание), я всегда буду любить их. Если приходится проиграть, то я предпочту помочь Наполи справиться с текущими проблемами. Но, конечно, я бы хотел, чтобы они начали побеждать на следующей неделе...

Очевидно, что, как только начинается игра, вы должны отделить себя от всего этого. Наполи был особенным моментом в моей жизни, и мне всегда приятно возвращаться сюда", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, Сарри работал с Наполи с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанцы боролись за чемпионство в Серии А с Ювентусом.

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