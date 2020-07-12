Сарри – о матче с Аталантой: Ювентус сошелся с одной из лучших команд Европы

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился эмоциями после матча 32-го тура Серии А против Аталанты.

"Сейчас мы сошлись с одной из лучших команд Европы. Они агрессивны и организованы. В начале матча мы ошибались в передачах, и в такие моменты Аталанта буквально набрасывается на соперника – именно так мы и пропустили первый гол, потеряв мяч.

Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

Они выглядели заметно острее нас в первом тайме. Но мы сумели вернуться в игру, и, к счастью, второй тайм был для нас значительно лучше. Мы пропустили второй гол, когда забирали контроль над игрой. Мы действовали более энергично, оборонялись выше, и не были столь пассивными, как в первом тайме. Это позволило нам чаще отбирать мяч в центре поля, и помогло изменить игру.

Играть с Аталантой сейчас тяжело всем, не только нам. У них было 9 побед подряд. В матче с Миланом у нас была проблема с физикой, команда была почти в обмороке. Матч был сложным для наших форвардов. Меньше это касается Роналду, больше – Дибалы, который любит опускаться ниже мячом, а в матчах с Аталантой это очень опасно. Мы выпустили Игуаина, чтобы он помог освобождать пространство.

Пьянич испытывал проблемы с приводящей мышцей и был не в лучшей форме, поэтому я решил не рисковать, когда мы играем каждые три дня. Мы приняли иные решения", – поделился Сарри в эфире DAZN.

Отметим, что Ювентус на последних минутах спас ничью благодаря пенальти, который реализовал Роналду (2:2).

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