Главный наставник "орлов" Маурицио Сарри продемонстрировал, что стеной будет стоять за своих подопечных.

Несколько фанатов словесно оскорбляли форварда Лацио Ведата Мурики. 62-летний специалист встал на защиту своего игрока.

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"Если я услышу, что вы говорите что-то о Мурики, я заставлю вас всех уйти. Прекратите это", – жестко обратился Сарри к болельщикам. Стоит заметить, что большая часть фанатов "бело-голубых" положительно восприняла твердую позицию Маурицио, а видео быстро разлетелось сетями в Италии.

Добавим, что Ведат Мурики присоединился к Лацио в сентябре прошлого года. С тех пор форвард провел 34 матча во всех турнирах, но не поражал результативностью – 2 гола и ассист.

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