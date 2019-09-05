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Сарри вернется к тренировкам Ювентуса после перерыва на матчи сборных – специалист борется с болезнью

09:35 56 Читати українською
Сарри вернется к тренировкам Ювентуса после перерыва на матчи сборных – специалист борется с болезнью
Маурицио Сарри / Фото ФК Ювентус

Игроки Ювентуса уже заждались главного тренера Маурицио Сарри.

Уже несколько недель Сарри лечится от болезни и не может присутствовать на официальных матчах Ювентуса. Врачи диагностировали у 60-летнего итальянца пневмонию.

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Сейчас наставник уже чувствует себя значительно лучше. Ожидается, что Сарри вернется на скамью туринцев уже после перерыва на матчи сборных, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, итальянский специалист перешел в Ювентус летом из лагеря Челси. После 2-х туров Серии А "Старая синьора" имеет максимальный результат – 6 очков.

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Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус Ювентус Италия
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