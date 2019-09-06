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Сарри недоволен работой спортивного директора Ювентуса Паратичи

09:26 62 Читати українською
Сарри недоволен работой спортивного директора Ювентуса Паратичи
Маурицио Сарри / Фото: Rui Vieira

По мнению наставника туринцев, летом клубу стоило продать ряд игроков.

Главный наставник Ювентуса Маурицио Сарри недоволен работой спортивного директора клуба Фабио Паратичи, сообщает Corriere dello Sport.

Тренер считает, что в летнее трансферное окно клубу надо было более активно работать над продажей тех игроков, которые не входят в его планы. Сарри столкнулся с недовольством некоторых футболистов в раздевалке, что мешает ему полностью сконцентрироваться на своих прямых обязанностях.

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Наибольшее недовольство своим положением в команде выражают полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. Оба игроки не попали в заявку клуба на Лигу чемпионов, более того, туринцы намерены продать их зимой.

Маурицио Сарри возглавил Ювентус летом – под его руководством туринцы с двух побед стартовали в Серии А. Свой следующий матч Ювентус проведет 14 сентября против Фиорентины.

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Эмре Джан Эмре Джан Фиорентина Фиорентина Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Марио Манджукич Марио Манджукич
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