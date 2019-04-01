Сарри может оказаться в Роме, – СМИ

Главный тренер Челси Маурицио Сарри может вернуться в Италию.

Руководство Ромы размышляет над приглашением на тренерский мостик команды нынешнего наставника Челси Маурицио Сарри, информирует Daily Express.

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Отмечается, что контракт Клаудио Раньери, который стал главным тренером Ромы после увольнения Эусебио Ди Франческо, рассчитанный до конца текущего сезона. Под руководством Раньери римляне дважды проиграли в трех матчах.

Именно кандидатура Сарри является приоритетной для "волков". К слову, болельщики "синих" не слишком довольны работой Маурицио в Англии. Многие даже призывает итальянца подать в отставку и покинуть Челси.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ромы.

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