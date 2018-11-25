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Сарре – о первом поражении Челси в сезоне: Я знал, что у нас есть проблемы

24 ноября 23:38 24 Читати українською
Сарре – о первом поражении Челси в сезоне: Я знал, что у нас есть проблемы
Маурицио Сарри / Фото ФК Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился эмоциями после поражения от Тоттенхэма в матче 13-го тура АПЛ.

"Я разочарован, поскольку мы сыграли плохо. Мы были плохие во всем. Я знал, что у нас есть проблемы. Сегодняшняя игра только подчеркнула это. Нам есть над чем работать.

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Понравилась ли мне игра Баркли? Сегодня мне никто не понравился", – цитирует Сарри издание BBC.

Напомним, это поражение опустило Челси на 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. У "синих" в активе 28 очков.

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Англия13 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Челси: Суббота 24 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 1
Челси
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