Сарнавский: В Шахтере потерял три года

Голкипер Львова Богдан Сарнавский оценил период выступлений за донецкий Шахтер.

"Дебютировал в 18 лет. А потом сделал шаг в сторону Шахтера. Провел там три года, но было очень мало игровой практики. Я, грубо говоря, потерял три года.

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В каком-то плане приобрел, с хорошими людьми потренировался, с великими футболистами, звездами, с хорошими тренерами и вратарями поработал. Я это все испытал. Но игровой ритм должен присутствовать всегда. Я это почувствовал на себе. Когда эту ниточку теряешь – тяжело за нее потом зацепиться. Это игровая практика", – рассказал Сарнавский в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Сарнавский – воспитанник киевского Динамо. Во взрослом футболе 24-летний голкипер дебютировал в 2012 году за Арсенал. С 2013 по 2016 годы находился в Шахтере, откуда перешел в российскую Уфу. Через год пополнил состав Ворсклы. Перед тем как перейти во Львов, успел поиграть за ровенский Верес.

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