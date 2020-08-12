Бывший голкипер Львова Богдан Сарнавский стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

Цецадзе гарантирует появление новых игроков во Львове до конца сборов

25-летний вратарь подписал соглашение сроком на 3 года.

Напомним, Сарнавский – воспитанник Динамо. Дебютировал в профессиональном футболе за киевский Арсенал в 2012 году. С 2013 по 2016 годы выступал в составе донецкого Шахтера, однако за главную команду провел лишь два матча. Успел поиграть также за Уфу, полтавскую Ворсклу и ровенский Верес.

Ко Львову присоединился в июле 2018 года в статусе свободного агента. Имеет опыт выступлений за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов. В прошлом сезоне провел за львовян 26 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и еще 6 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Заря – СК Днепр-1: волевая победа днепрян в товарищеском матче с пятью голами