Вратарь СК Днепр-1, в первой части сезона на правах аренды выступавший за Кривбасс, согласовал переход в Хапоэль Тель-Авив.

Детали перехода уже согласованы. В ближайшие дни 27-летний воспитанник Динамо прилетит в Израиль для прохождения медосмотра. После этого Богдан подпишет контракт до конца сезона 2021/22, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Голкипер СК Днепр-1 перешел в Фейеноорд – на место претендовал Пятов

Сарнавский в первой части сезона 2021/22 выступал на правах аренды в Кривбассе, а права на игрока принадлежат СК Днепр-1. Контракт опытного вратаря, ранее поигравшего за Арсенал Киев, Шахтер, Ворсклу, Верес и Львов, рассчитан до лета 2023-го.

К слову, Сарнавский на момент российского вторжения 24 февраля находился за границей и не возвращался в Украину.

После 27 туров Хапоэль Тель-Авив занимает 6 место в чемпионском плей-офф, набрав 38 очков.

"Я їду і плачу, від новин розривається душа": екс-форвард 90-х курсує Європою на фурі – його рідні під обстрілами щодня