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Сарнавский признался, почему в свое время отказал Динамо

17:18 - Читати українською
Сарнавский признался, почему в свое время отказал Динамо
Богдан Сарнавский / Фото СК Днепр-1

Голкипер СК Днепр-1 Богдан Сарнавский поделился мыслями относительно своего прошлого в Динамо.

"Почему я когда-то не вернулся в Динамо? Была обида. Был уверен, что меня убрали не по спортивному принципу. И я это доказал.

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За полгода меня звали назад, но я отказал. А за три года дебютировал в Высшей лиге. Матчи против Динамо не является принципиальным. В конце концов, каждый соперник должен быть принципиальным, ведь надо выходить и завоевывать три очка", – цитирует слова Сарнавского официальный сайт клуба.

Напомним, Богдан выступал за юношескую команду киевского Динамо до 2008 года. В прошлом сезоне голкипер выступал за ПФК Львов. За львовян Сарнавский провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов, но отстоял 6 матчей на ноль.

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