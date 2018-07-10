Сарнавский: Какого кардинального переворота в игре Львова не будет.

Голкипер Львова Богдан Сарнавский поделился впечатлениями о подготовке команды к новому сезону УПЛ.

У нас сейчас много нового – тренер, футболисты, схемы, игровые связи. Все это надо наладить до старта чемпионата. Сейчас, можно сказать, присматриваемся друг к другу, изучаем свои возможности.

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Теперь все упражнения с мячом. Одна из главных причин – изменения в составе бразильцы любят работать с мячом, для них это естественно, и мы стараемся не отставать. Но, повторюсь: какого кардинального переворота в нашей игре не будет.

Честно говоря, очень хочется, чтобы у наших бразильцев все получилось – как в свое время получилось у Шахтера", – цитирует Сарнавского сайт УПЛ.

Напомним, свой первый матч нового сезона Премьер-лиги ФК Львов проведет против Арсенала-Киев 22 июля, начало в 19:30.

Телеканалы Футбол 1/2 будут транслировать домашние матчи Львова