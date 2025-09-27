– Я всегда открыт к интервью, но понимаю свой украинский язык, поэтому мне такие контенты очень тяжело даются, потому что я из Запорожья – и там много лет общались на русском. Но если надо будет Полесью – то приду.

Ротань прокомментировал дебют Бущана: "Есть моменты, над которыми нам еще очень много нужно поработать"

– Все решать через пресс-атташе Полесья?

– Да. Если мне где-то сбрасывают какое-то даже маленькое интервью – я всегда им сбрасываю нашего Дмитрия. Если он одобряет – мы делаем, если нет – то нет.

– Если после неудачного матча у тебя персонально или у команды к тебе подходит журналист и просит дать комментарий – как реагировать на это?

– Когда меня кто-то звал на интервью, я мог сказать "нет", и все. Потому что для меня поражение – это... Для каждого футболиста и, думаю, для тренера, который предан делу. После поражения очень тяжело. Бывали игры, когда мы проигрывали и я давал интервью, но после таких игр критика потом еще больше, – сказал Сарапий для YouTube-канала GG.Спорт.

К слову, Эдуард Сарапий является воспитанником запорожского футбола, но в 11-летнем возрасте он перешел в академию киевского Динамо. В активе защитника есть два матча за сборную Украины U-17.

Полесье разгромно проиграло Руху и вылетело из Кубка Украины – Бущан в дебютном матче пропустил три гола