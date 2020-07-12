Сарагоса – Овьедо: Лунин хочет остановить одного из лидеров – онлайн-трансляция матча Сегунды

Сарагоса принимает Овьедо в 40-м туре Сегунды. Лунин в очередном финале за выживание. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игра стартует в 22:45. Лунин дежурит домашние победы с выездными поражениями. Сегодня большой риск потерпеть фиаско. Ведь Овьедо гостит у одного из лидеров. Впрочем Сарагоса серьезно забуксовала. Обладатель Кубка Кубков-1995 набрал всего 1 балл за последние 4 тура и выпал из дуэта, который поднимается в Примеру напрямую. В то же время команде украинца отступать некуда – поражение может снова отбросить в зону вылета.

"Шокировал всю Сегунду": Лунин пристыдил старшего брата звезды Реала – испанские СМИ пишут о феномене