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Сарабия установил уникальное достижение и стал лучшим испанцем в европейских топ-чемпионатах

22:31 33 Читати українською
Сарабия установил уникальное достижение и стал лучшим испанцем в европейских топ-чемпионатах
Пабло Сарабия (слева) / Reuters

Полузащитник испанской Севильи Пабло Сарабия результативной передачей на Андре Силву помог своей команде одержать победу над Вальядолидом (1:0) в 13-м туре Ла Лиги.

Испанец принял участие уже в 18-ти голах своей команды во всех турнирах этого сезона, сообщает Opta Sports.

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По данным портала, это лучший показатель среди всех испанских футболистов в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). В активе Сарабии 12 забитых мячей и 6 ассистов.

Отметим, что минимальная победа над "бело-фиолетовыми" позволила андалусийцам опередить Барселону и мадридский Атлетико в борьбе за лидерство в Примере. Нервионцы набрали 26 очков и на один пункт опережают ближайшего преследователя.

Испания13 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Вальядолід: Воскресенье 25 ноября 2018

Севилья
Матч окончен
1 : 0
Вальядолід
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Испания Севилья Севилья Севилья - Вальядолід Пабло Сарабия Пабло Сарабия
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