Нападающий Аталанты Дуван Сапата может перебраться в стан чемпиона Италии.

Дувану Сапате импонирует идея перейти в Интер, который ведет переговоры по колумбийскому форварду, сообщает SportItalia.

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Руководство миланского клуба ищет усиление в атакующую линию после продажи РОмелу Лукаку в Челси. Аталанта не намерена отпускать своего бомбардира, но предложение в 30 млн евро может изменить позицию бергамасков.

В прошлом сезоне Серии А Сапата провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 9-ю ассистами.

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