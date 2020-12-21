Нападающий Аталанты Дуван Сапата рассказал о роли Алехандро Папу Гомеса после конфликта с главным тренером клуба.

"Гомес никуда не исчез, он все еще с нами, он наш капитан, и мы надеемся еще увидеть его на поле вместе с другими игроками.

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Когда тренер злится, это одно, но когда злится президент, становится гораздо сложнее... В любом случае мы обыграли Рому, сыграли вничью с Ювентусом, выиграли у Фиорентины.

Попрощались ли мы с Гомесом? Нет, мы ни с кем не прощались", – цитирует Сапату Goal.

Напомним, между аргентинским форвардом и наставником бергамаско Джаном Пьеро Гасперини случился конфликт, который может завершиться продажей Гомеса, или отставкой тренера.

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