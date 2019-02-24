Сапата: Лучшим бомбардиром Серии А станет Роналду

Форвард Аталанты Дуван Сапата прокомментировал гонку бомбардиров в чемпионате Италии.

"Оставался спокоен, когда не забивал. Знал, что голы рано или поздно придут. Теперь я много забиваю, но не позволю этому закрутить мне голову. Таков я есть. Считаю, что есть много способов улучшить свою игру.

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Кто выиграет гонку бомбардиров? Сложно предсказать будущее, но лично я не одержим голами. Думаю, победит Криштиану Роналду. Кшиштоф Пйонтек сильно поразил меня. Каждый мяч, которого он касается, оказывается в воротах", – цитирует Сапату Tuttosport.