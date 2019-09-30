Сапата: Аталанта показала свой уровень в последних матчах

Форвард Аталанты Дуван Сапата поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Я готовился к матчу против Шахтера, как и в Динамо Загреб. Завтрашняя игра будет очень насыщенной. Мы хотим хорошо сыграть, перенести на поле наши идеи, и надеемся, что покажем качественную хорошую игру. Хотим показать именно нашу манеру игры. Последние матчи были тяжелыми, но мы показали, кто есть Аталанта.

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В этом году я подошел к своей подготовке совсем с другой стороны. Вижу результат, и он мне нравится. Хочу и в дальнейшем пользоваться этим моментом. Надеюсь завтра использовать все свои моменты. Мне еще есть куда расти. Я работаю над этим каждый день. Благодарен команде, которые помогли мне и дали время", – поделился Сапата на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер состоится завтра, 1 октября, начало игры в 19:55.

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