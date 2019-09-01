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Санжар возглавит Карпаты, – Вацко

20:36 247 Читати українською
Санжар возглавит Карпаты, – Вацко
Роман Санжар / Фото ФК Олимпик

На тренерском мостике Карпат в ближайшее время ожидаются изменения.

Известный украинский специалист Роман Санжар станет новым главным тренером Карпат, считает комментатор Виктор Вацко.

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По информации источника, Александр Чижевский, который сейчас возглавляет львовский клуб, останется в структуре "зелено-белых".

Напомним, 40-летний Санжар работал в должности главного тренера донецкого Олимпика в 2013-2018 годах.

После 6-ти туров чемпионата Украины Карпаты находятся на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 5 очков.

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Карпаты Карпаты Виктор Вацко Роман Санжар Роман Санжар Александр Чижевский Александр Чижевский
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