Санжар возглавит Карпаты, – Вацко

На тренерском мостике Карпат в ближайшее время ожидаются изменения.

Известный украинский специалист Роман Санжар станет новым главным тренером Карпат, считает комментатор Виктор Вацко.

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По информации источника, Александр Чижевский, который сейчас возглавляет львовский клуб, останется в структуре "зелено-белых".

Напомним, 40-летний Санжар работал в должности главного тренера донецкого Олимпика в 2013-2018 годах.

После 6-ти туров чемпионата Украины Карпаты находятся на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 5 очков.

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