toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ХАДДЕРСФИЛД ВИТАЛИЙ ФЕДОРИВ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ДЕСНА - КАРПАТЫ

Санжар: В игре Зари хочу отметить характер, настрой и коллектив

15:28 21 Читати українською
Санжар: В игре Зари хочу отметить характер, настрой и коллектив
Роман Санжар / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился ожиданиями от матча против Зари в 5 туре УПЛ.

"Настроение у нас боевое. Что касается дороги, то мы восемь часов пробыли в пути, но к этому уже привыкли. Заранее выехали, провели предматчевую разминку и будем готовиться к игре.

Десна Карпаты и еще 2 матча 5-го тура УПЛ: анонс

В игре Зари хочу отметить их характер, настрой и коллектив", – сказал Санжар в эфире канала "Футбол 1".

Напомним, матч Заря – Олимпик состоится сегодня, 19 августа, начало игры в 19:30.

Украина5 тур

Заря - Олимпик: Воскресенье 19 августа 2018

Заря
до матча
2
час
:
18
мин
Олимпик
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Заря - Олимпик Заря Заря Олимпик Олимпик Роман Санжар Роман Санжар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
48
мин
Тулуза
18:00
Бордо
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук