Санжар: В игре Зари хочу отметить характер, настрой и коллектив

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился ожиданиями от матча против Зари в 5 туре УПЛ.

"Настроение у нас боевое. Что касается дороги, то мы восемь часов пробыли в пути, но к этому уже привыкли. Заранее выехали, провели предматчевую разминку и будем готовиться к игре.

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В игре Зари хочу отметить их характер, настрой и коллектив", – сказал Санжар в эфире канала "Футбол 1".



Напомним, матч Заря – Олимпик состоится сегодня, 19 августа, начало игры в 19:30.