"Луческу постепенно заводит их состав. Эти ребята (Ванат и Волошины. – прим. Футбол 24) заслужили, чтобы выйти на поле против Лудогорца. Тренер видит их работу на тренировках, и в игре с сильным соперником. Известно, что Мирча Луческу любит работать с молодежью. Посмотрим что из этого получится.

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Судя по его игровому времени, Супряга уже потерял доверие тренера, которая не может быть безграничной. Шанс Супряга еще получит, но, следует учитывать, что позиция центрфорварда – очень ответственная, и долго ждать голов от него никто не станет.

Пять спаррингов на втором сборе не многовато? Это стиль Мирчи Луческу. Его команды на финишной прямой подготовки набирают форму через игры. Но, не все так просто. В Динамо идет и другая работа. Футболисты должны получить равномерную нагрузку и их плавно подводят к чемпионату Украины", – цитирует Санжара footboom.

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