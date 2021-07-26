"Разница между командой Луиша Каштру и командой Роберто Де Дзерби в первую очередь, в расположении игроков. В том, как мяч контролируют крайние защитники, которые у Де Дзерби располагаются ближе к центру для создания численного большинства в атаке.

Шахтер – Ингулец – 2:1 – видео голов и обзор матча

У Шахтера стало больше движения вперед, хотя игра в мелкий пас осталась. Ранее "горняки" разыгрывали мяч до верного, а сейчас рискуют, делают передачи за спину защитникам, вбегают в штрафную, тот же Додо, например. Да, пока есть брак, но это со временем уйдет. Полная картина, думаю, сложится чуть позднее, посмотрим", – сказал Санжар в комментарии Footboom.

Напомним, в первом туре УПЛ Шахтер на своем поле не без проблем одолел Ингулец 2:1 – голами отметились Траоре и Патрик.

Шахтер – Ингулец: Де Дзерби оценил игру новичков, проанализировал причины пропущенного мяча и низкой реализации