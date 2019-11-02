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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Санжар: Шахтер – это чемпион и безоговорочный лидер чемпионата Украины

06:30 66 Читати українською
Санжар: Шахтер – это чемпион и безоговорочный лидер чемпионата Украины
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура УПЛ с Шахтером.

 

"Шахтер – это, действительно, чемпион и безоговорочный лидер нашего чемпионата. В составе этой команды очень много квалифицированных футболистов, поэтому сейчас они по праву №1 в Украине, в конце концов, результаты говорят сами за себя.

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Откровенно говоря, для нас не очень хорошо, что дончане потеряли очки в игре с Александрией. В любом случае, мы приложим максимум усилий, чтобы в родных стенах сыграть красиво и порадовать наших болельщиков", – цитирует Санжара пресс-служба львовян.

Напомним, что матч Карпаты – Шахтер состоится в субботу 2 ноября во Львове на стадионе Украина. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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