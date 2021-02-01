"Если Коваленко туда переходит, значит, тренерский штаб Аталанты верит в него. Очевидно, у Гасперини есть определенные планы на хавбека Шахтера, и он хорошо изучил игровые качества Коваленко.

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Виктора, думаю, будут тщательно интегрировать в Аталанту. И важным помощником главного тренера в этом станет другой украинский игрок команды из Бергамо – Руслан Малиновский.

Коваленко попадет в очень конкурентную среду и сильный чемпионат, и только время покажет, насколько высок его потенциал. Будет интересно", – цитирует Санжара footboom.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году. По сообщению разных СМИ, дончане получат своего воспитанника от 700 000 евро до одного миллиона евро, ведь его контракт действует только до лета.

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