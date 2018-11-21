Санжар: Сборная Украины сможет составить реальную конкуренцию европейским грандам

Экс-наставник Олимпика Роман Санжар рассказал, чего ожидает от сборной Украины в будущем.

"Сложно прогнозировать, что будет через два-три месяца, а здесь должно пройти почти два года. Хочется только верить, что молодые ребята, которые участвовали в матче с Турцией (0:0), будут развиваться. Они играют в своих клубах, а это дорого стоит.

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Поэтому к следующему отборочному турниру Лиги наций сборная Украины подойдет на порядок сильнее и, верю, команда сможет составить реальную конкуренцию европейским грандам.

Всем понятно, что отечественный чемпионат сейчас переживает не лучшие времена. Футболисты Шахтера, Динамо, возможно, Зари, растут быстрее, так как эти команды постоянно участвуют в еврокубках.

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Европейские чемпионаты сильнее, стабильнее, соответственно, и уровень соревнований выше, поэтому у футболиста больше шансов для качественного прогресса. И важно, что там ребята достойно представляют нашу страну", – цитирует Санжара Zbirna.com.