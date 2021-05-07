"Мы допустили грубые ошибки в обороне. Проиграли всю игру за первые 20 минут. Борячук сегодня помучал нашу оборону. С такими грубыми ошибками при игре сзади рассчитывать на положительный результат невозможно. Так, ребята не сдавались, старались, но после того, как ты пропускаешь три мяча, вернуться в игру очень сложно.

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Нужно было найти какие-то слова в перерыве для того, чтобы футболисты не опустили руки, продолжали бороться и играть. Во втором тайме мы выглядели достойно, хотя и Рух уже действовал по счету. У нас был контроль мяча, но не хватало остроты впереди. Хочется видеть больше инициативных действий, агрессию, больше креатива. Мы держали мяч, но до ударов, как правило, дело не доходило.

Однако, я повторюсь, атакующие действия – это одно, но допускать такие ошибки в обороне – непростительно. Для себя я получил много информации. Должно быть море работы. Для начала нужно постараться достойно завершить этот сезон. За второй тайм я могу свою команду похвалить. Они терпели, не сдались – молодцы. Но, опять-таки, допускать такие ошибки... Они убивают весь план на игру, весь настрой. Мы провели всего две тренировки, но даже то, что успели сделать, все развалилось из-за детских ошибок", – цитирует Санжара официальный сайт Олимпика.

Напомним, "олимпийцы" разгромно уступили Руху, но сохранили прописку в УПЛ на следующий сезон благодаря разгромному поражению Миная в поединке с Шахтером.

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